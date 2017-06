Capturados suspeitos de atearem fogo em viatura no município de Tapauá

O adolescente e “Juninho” foram interceptados por volta das 13h desta quarta-feira – Divulgação/PC

Um adolescente de 15 anos e o vizinho dele, Jones Paixão de Araújo, o “Juninho”, 21, foram identificados como autores do incêndio em uma viatura no município de Tapauá (distante a 449 km de Manaus). Eles foram conduzidos para a delegacia da cidade nesta quarta-feira (28).

O delegado Antônio Cláudio Teixeira, titular da Delegacia de Polícia do Turista (DPT), informou que a prisão e a apreensão foram realizada em ação conjunta com policiais do Batalhão de Choque.

De acordo com o delegado, o adolescente e “Juninho” foram interceptados por volta das 13h desta quarta-feira, nas residências deles, localizadas no bairro São João. O primeiro, segundo Antônio Cláudio, confirmou o crime em depoimento, revelando aos policiais que, com a ajuda do amigo, ateou fogo no carro da polícia por retaliação ao fato de ele ter sido apreendido pelo ato infracional de furto na semana passada.

“O adolescente disse que não gostou de ter sido apreendido e pediu ajuda de ‘Juninho’ para praticar o crime. O vizinho comprou a gasolina e, durante o início da madrugada, o adolescente pulou o muro da unidade de saúde, que dá acesso ao pátio do Comando da PM. No local, ele abriu a porta da viatura, jogou gasolina nos acentos e ateou o fogo”, informou o delegado Antônio Cláudio.

Depois de ter sido apontado pelo adolescente, “Juninho” foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva assinada pelo juiz da Comarca de Tapauá, José Rennier. Além da participação no incêndio cometido pelo vizinho dele, o infrator também vai responder pela autoria de aproximadamente 30 furtos registrados na unidade policial do município.

O adolescente foi ouvido em depoimento e liberado mediante compromisso assumido pelos pais com a Justiça para responder ao processo em liberdade pelo ato infracional análogo ao crime de patrimônio público. “Juninho” foi levado ao hospital da cidade para exame de corpo de delito e vai permanecer preso na carceragem da unidade policial.

Com informações da assessoria