Captura de Bryan Bremer vale recompensa

A página do Facebook do capitão da Polícia Militar, Alberto Neto, está oferecendo recompensa para quem denunciar com exatidão onde está Brayan Bremer Quintelo, 24, fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), famoso nas redes sociais por ter publicado fotos deixando rastros do trajeto da fuga.

De acordo com o capitão, a iniciativa é um meio de fazer com que a população participe na captura de Bryan e dos demais 255 que fugiram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), além do Ipat. Até sexta-feira (13), o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema Penitenciário do Amazonas divulgou que 80 já foram presos e encaminhados para as respectivas unidades prisionais.

Para Alberto Neto, Bremer ficou muito conhecido na internet por “zoar” com a segurança pública ao publicar fotos de sua fuga em sua página pessoal. Por esta razão, todos os envolvidos na página viram o potencial da exposição do fugitivo como um meio de localizá-lo e fazer a sua detenção.

“Na página fazemos a divulgação de todos, mas para essa recompensa, o Brayan foi escolhido porque ficou muito marcado. Ele acaba mostrando os locais por onde está passando. Além disso, como ficou muito conhecido, é mais fácil para alguém identificá-lo e fazer a denúncia de onde ele está”, explicou o capitão.

As recompensas para quem fornecer a informação do local exato do fugitivo são uma quantia em dinheiro não divulgada, jantar para um casal em um restaurante da cidade e uma aula no stand de tiro indoor de Airsoft.

“Os brindes que nós vamos dar vem por meio de amigos da página. Vamos recompensar aquele que ajudar a segurança pública quando nos der a informação correta que vai nos fazer prender o Bryan Bremer. É um meio da sociedade participar, de maneira segura, das buscas pelo fugitivo”, destacou.

De acordo com o capitão da PM, o último endereço cadastrado de Brayan Bremer foi na rua Visconde Jequitinhonha, 775, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. As denúncias podem ser enviadas pelo inbox da página e também pelo Whatsapp, por meio do número (92) 99300-5175.

O titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) acredita que a ação do policiail “é totalmente inadequada”, mas que o assunto deve ser tratado com a PM.

Até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou sobre o assunto.

Fugitivo famoso

Após a fuga do Ipat, no quilômetro 8 da BR-174, na tarde do dia 1º de janeiro, Bryan Bremer e outros fugitivos postaram fotos, no Facebook, escondidos no meio do mato.

A partir de então, ele ficou famoso na internet, chegando a entrar nos trendings topics do Twitter, além de ganhar memes e até um jogo virtual para celulares, criado pelo paulista Igor Souza, de 20 anos, com inspiração na série de TV ‘Prision Break’.

Manoela Moura

EM TEMPO