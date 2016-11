Caprichoso vai inaugurar primeiro museu do folclore ano que vem em Parintins

O primeiro museu do folclore do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) será inaugurado no ano de 2017, pelo boi-bumbá Caprichoso. O objetivo é resgatar a história dos bois e contar como se desenvolveu a brincadeira secular, além da evolução do boi da estrela na testa. A ação será realizada por meio Departamento Cultural Ednelza Cid.

A diretoria executiva quer destacar elementos como os quintais, terreiros, ruas de chão batido, currais, famílias, entre outros. Elementos que ajudam a traçar o percurso da geografia histórica do boi de pano, criado no século 20, em 1913, pelo migrante nordestino, natural de Crato, Ceará, Roque Cid. Além disso, quer apresentar também os 51 anos do Festival Folclórico de Parintins.

O projeto intitulado ‘Museu do Folclore Boi Caprichoso’ marca o início da gestão do presidente, Babá Tupinambá, e do vice-presidente, Jender Lobato.

Campanha, acervos e tecnologias

Sócios e torcedores são convocados a participar da campanha ‘Memória Caprichoso’ para a construção do museu. Quem tiver uma peça para o acervo, que faça parte do histórico do boi, como instrumento, foto ou camisa, pode doar para o grupo, que a equipe fará o registro do momento.

As 100 primeiras fotos mais curtidas da campanha #MuseuCaprichoso a ser lançada na internet farão parte do painel de entrada do museu. As pessoas que tiverem fotos reveladas antigas, devem digitalizar em boa qualidade, e depois postar no facebook com a hashtag.

Discografia, livros, materiais gráficos, roteiros de arena e até a publicações mais recentes, comporão o acervo. Também estarão presentes no museu figuras icônicas da festa e a evolução do boi desde a armação de cipó ao boi de pano atual.

Após a inauguração do museu, o boi Caprichoso pretende usar tecnologias, com a criação de softwares e material para exposição digital.

Com informações da assessoria