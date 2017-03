Caprichoso lota curral em gravação de DVD

Dar forma e movimentos aos pensamentos do caboclo parintinense é o grande desafio para o boi Caprichoso este ano e uma prévia foi apresentada ao público azulado nas primeiras horas deste domingo (26), quando o Touro Negro gravou o DVD “A poética do imaginário caboclo”, no Zeca Xibelão, em Parintins (distante 369 km de Manaus).

“Vamos mergulhar num universo mítico, religioso, político e social desse homem que é o resultado da mistura de muitos e a quem denominamos caboclo. Vai ser bacana o público se reconhecer no espetáculo e essa é grande poética”, explicou o membro do Conselho de Artes, Chico Cardoso, ressaltando que a gravação é um “laboratório para o Bumbódromo”.

A produção – que envolveu cerca de 800 brincantes, entre organização e figurantes – foi pensada para o entretenimento daqueles que são apaixonados pelo Festival de Parintins ou, ainda, para quem pretende conhecê-lo.

“É um projeto bonito e audacioso que vai mostrar um pouquinho do nosso boi de arena”, comentou o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá.

Um dos momentos mais emocionantes durante a gravação do DVD foi o reencontro entre o Pop da Selva, Arlindo Júnior, e a galera azulada. Afastado dos palcos para fazer um tratamento contra o câncer, o artista surgiu no meio do palco entoando ‘Ao amigo, um abraço’, uma homenagem ao caudaloso rio Amazonas.

“É uma alegria e muita emoção poder estar aqui. Não dá para transmitir em palavras a minha felicidade”, falou Arlindo.

De geração para geração

A gravação do DVD também marcou a estreia dos novos itens que vão defender as cores azul e branco no Bumbódromo. Entre eles estão o novo tripa do boi, Alexandre Azevedo, e a nova sinhazinha da fazenda, Valentina Cid.

No palco, Markinhos Azevedo – que deu vida ao Caprichoso por 26 anos – passou o boi para o filho, Alexandre. “É uma responsabilidade muito grande substituir meu pai que conduziu o Touro Negro da América com muita maestria por muitos anos. Mas eu também vou deixar minha marca”, prometeu, com os olhos cheios d’água, o novo ‘tripa’.

No início da década de 90, o item 7 foi defendido por Karina Cid que, caracterizada como sinhazinha, aguardava no palco a chegada da filha, Valentina, que foi às lágrimas quando recebeu das mãos da mãe o leque para a evolução.

“Sei da responsabilidade que carrego, mas para mim isso é a realização de um sonho”, falou a nova sinhá.

Caravana Azulada

Por mais um ano, o Movimento Marujada (MM) realizou a ‘Caravana Azulada’. De Manaus, saíram 500 torcedores na última sexta-feira (24) para participarem da gravação do DVD.

“Mais uma vez nossa caravana foi um sucesso e o que me deixa muito feliz é ver a renovação de torcedores. Isso não vai deixar que nosso ritmo esfrie”, comemorou o presidente do MM, Carlos Nery.

O Bar do Boi, que também é uma realização do MM, inicia no próximo sábado (1º), no Clube do Trabalhador – Sesi, no Aleixo.

“Se Deus quiser, a gente volta dia 8 de julho para a festa da vitória”, disse o presidente, confiante.

Rosianne Couto

EM TEMPO