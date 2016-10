Caprichoso lança concurso para seleção de toadas do CD de galera

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso lançou na noite desta terça-feira (4), em Parintins, edital de concurso para seleção de todas que deverão compor o CD para a disputa de 2017. O lançamento ocorreu, na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle.

Serão escolhidas 12 obras musicais, classificadas em livres ou genéricas, com ênfase para toadas de galera, boi-bumbá evolução, sinhazinha da fazenda, rainha do folclore, porta-estandarte, cunhã-poranga, pajé e vaqueirada.

O edital do concurso começa a ser disponibilizado aos compositores, nos canais oficiais de comunicação do Caprichoso, a partir desta quarta-feira (5). Os poetas do boi da estrela na testa têm até o dia 10 de novembro para criar, produzir e entregar as músicas demo, sem prorrogação do prazo. As toadas selecionadas pelos conselhos musical, de artes e votação popular vão compor o CD de galera do Boi-Bumbá Caprichoso, previsto para ser lançado no final do ano.

Todos os compositores identificados com o Caprichoso, com idade a partir de 18 anos, podem inscrever toadas. O coordenador do conselho de artes, Ericky Nakanome, ressalta que o Boi Caprichoso vai promover seminário com compositores em Parintins e em Manaus para apresentar a proposta do tema ‘A Poética do Imaginário Caboclo’. O presidente da associação folclórica, Babá Tupinambá, informa que o próximo passo é lançar o edital de concurso para seleção de toadas estratégicas.

Com informações da assessoria