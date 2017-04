Caprichoso lança CD neste sábado em Parintins

A partir desta terça-feira (18) começa a Semana Azul, quando o Boi Caprichoso anuncia o Lançamento do CD ‘A poética do imaginário caboclo’, que será realizado neste sábado (22), no Curral Zeca Xibelão, em Parintins (distante a 369 KM de Manaus).

As vendas de mesas já começaram ao preço de R$ 60,00 e área vip R$ 20,00, no Curral sob a coordenação da professora Bena Mafra. Na tarde desta segunda-feira (17), o Coordenador de Eventos, Helyandro Tavares vai anunciar o valor do ingresso de pista.

A semana será marcada por intensa movimentação no curral com ensaios técnicos até quinta-feira. Na sexta-feira (21), show de turistas para sócios no Curral em seguida Boteco da Dora com bandas locais com toadas antológicas.

No sábado é a festa de Lançamento do CD e no domingo (23), a chegada do Boi, com saída da Praça da Catedral até o curral, marcando a realização dos ensaios da temporada.

O presidente Babá Tupinambá, ressalta que será mais um grande evento para a nação Caprichoso, aos moldes da gravação do DVD, como merece o torcedor.

Com informações da assessoria