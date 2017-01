Caprichoso inicia montagem de cenários e figurinos para gravação do DVD 2017

Diretores e segmentos do boi Caprichoso reuniram com o diretor de produção, Zandonaide Bastos, para a organização de ambientes, decoração, identificação de personagens, autorização de imagens, estrutura de palco, sonorização e iluminação. Cerca de 700 pessoas farão parte da gravação, que acontece no dia 25 de março, no Curral Zeca Xibelão.

A partir de quinta-feira (2), os ensaios da Marujada de Guerra iniciam na praça dos bois, além de grupos cênicos, dançarinos e itens. No Curral, equipes trabalham na conclusão das obras e construção do cenário para a gravação.

O galpão de tribos do Caprichoso recebe limpeza nesta semana para instalar máquinas e equipamentos, onde serão feitas a montagem da linha de produção de figurinos para a gravação do DVD. O diretor de galpão Jofre Lima, estará com uma equipe preparando o local para receber costureiras e artistas para a produção das fantasias de tribos, itens e grupos cênicos.

Com informações da assessoria