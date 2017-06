Caprichoso homenageia eterna cunhã-poranga com Centro de Treinamento de Itens

A inauguração ocorreu neste sábado (24) em Parintins – fotos: Tadeu de Souza

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso inaugurou, na manhã deste sábado (24), o Centro de Treinamento de Itens (CTI) Daniela Assayag, em Parintins (município distante 368 km de Manaus). O centro homenageia a jornalista e eterna cunhã-poranga do Caprichoso, Daniela Asssayag, que participou da cerimônia de inauguração.

O CTI faz parte do pacote de projetos da nova diretoria do bumbá

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, disse que essa inauguração fecha o ciclo de investimentos no boi para este primeiro semestre do ano. “Logo após o Festival, vamos continuar executando os projetos de mudanças e reformas que a diretoria planejou”, afirmou.

A jornalista disse que estava muito feliz com a homenagem. “22 anos depois que deixei o boi, meu nome foi lembrado para essa tão emocionante e importante homenagem”, destacou Daniela Assayag emocionada.

Ex-cunhã-poranga

Daniela Assayag é de família tradicional do Caprichoso, começou a frequentar os eventos do bumbá aos 11 anos, quando seu pai, Élcio Assayag, a levava para brincar de boi. Com 17 anos, à convite do ex-presidente do Caprichoso, Geraldo Medeiros, Daniela foi convidada para ser cunhã-poranga, item qual defendeu de 1991 à 1995.

