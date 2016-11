Caprichoso finaliza primeira etapa de audições das toadas para CD 2017; avaliação segue para Parintins

Após dois dias de audições, o Boi-Bumbá Caprichoso finalizou a primeira parte do processo de escolha das toadas que farão parte do CD ‘A Poética do Imaginário Caboclo’. As seletivas ocorreram terça-feira (15) e quarta-feira (16), em Manaus. Ao todo, foram ouvidas 100 composições e as 30 mais bem avaliadas pelos jurados seguem para a segunda etapa, que será realizada em Parintins.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, considera a participação da galera na escolha das obras musicais para o CD um momento histórico. “Essa ideia surgiu ainda na nossa caminhada à presidência, quando conversamos com compositores em Parintins e Manaus e foram unânimes em mencionar a importância de tornar o processo mais transparente. Verificamos a viabilidade de transmitir ao vivo, pelo Facebook e estamos satisfeitos com o resultado. A galera deu um retorno muito positivo, até mais do que o esperado”, pontuou o presidente.

As composições avaliadas na capital seguem para a votação popular de sócios e torcedores no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, no próximo sábado, 19. A previsão é de que o CD da Galera esteja disponível para a nação azul e branca antes do Natal. Já o CD oficial do Boi Caprichoso, contendo todas as toadas que vão embalar as três noites do espetáculo, será entregue nos primeiros meses de 2017 e os compositores podem inscrever suas obras até o dia 30 de novembro.

O corpo de jurados é composto pelo presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, vice-presidente Jender Lobato, coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, apresentador, Edmundo Oran, levantador de toadas, David Assayag, coordenador do Conselho Musical, Mauro Antony, cantores Márcio do Boi, Cássio Gonçalves, músico Valdenor Filho (Pelado Jr), maestro da Marujada de Guerra, Vitorhugo Morais, músico Luiz Carlos Barros Jr, coordenadora do Corpo de Dança Caprichoso (CDC-Manaus), Edinalda Sampaio, representantes das torcidas oficiais, além dos músicos Mara Lima e Luciano Brasil.

Para o coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, as toadas de galera são fundamentais para o espetáculo de arena. “Esse momento é como um chamado para que a nossa galera participe da temporada em Manaus e Parintins. É o que motiva o torcedor a se dedicar ao boi na arena, como item 19. Essas são as toadas que tornam as três noites de apresentações no Bumbódromo mais dinâmicas e vibrantes”, enfatizou.

Maestro da Marujada há seis anos, Vitorhugo Morais avalia a importância da participação dos sócios e torcedores azulados, no processo de seleção. “É bom a galera fazer parte e é sempre muito importante ouvir a opinião dos torcedores, pois isso só ajuda na produção de um CD de qualidade e musicalidade, que vão nos levar a um boi campeão”, considerou.

Apenas no segundo dia de transmissão ao vivo pelo Facebook, foram mais de 30 mil internautas atingidos, 5 mil comentários e aproximadamente mil reações.

Com informações da assessoria