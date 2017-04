Caprichoso elege sua nova Porta Estandarte neste domingo

Sete candidatas concorrem ao item Porta Estandarte do Boi Caprichoso. A nova musa do pavilhão azulado será eleita neste domingo (30), em evento realizado a partir das 21h no Curral Zeca Xibelão, em Parintins. O júri será formado por integrantes do Conselho de Arte, convidados e a nação azul e branca. “As cem primeiras pessoas que chegarem ao curral receberão folhas de votação”, anuncia o presidente Babá Tupinambá.

Com a saída de Thaynessa Brasil, em virtude de um problema no joelho, o Boi Caprichoso abriu concurso com o recebimento de mais de 30 vídeos que foram analisados pelo Conselho de Arte e pelo presidente da Associação.

“Após analisarmos os vídeos e o perfil das candidatas, sete nomes foram aprovados para a decisão”, explicou o dirigente, anunciando que se inscreveram candidatas de Manaus, Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Fonte Boa, Maués, Manacapuru, Santarém e Juruti, os dois últimos municípios do estado do Pará.

Para a conselheira de arte do Caprichoso, Socorrinha Carvalho, com o anúncio neste domingo o bumbá terá tempo suficiente para ensaiar e adequar o novo item ao projeto “A Poética do Imaginário Caboclo”.

“Nós fizemos a seleção dentro daquilo que acreditamos que seja um bom desempenho com estandarte e, no domingo, vamos eleger a representante do pavilhão da Nação Azul e Branca e prepará-la para as três noites do festival”, declarou.

O coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, assegurou que os portões serão abertos para que a Nação Azul e Branca faça parte deste momento de análise das candidatas que levarão o Caprichoso em seu estandarte.

Porta Estandarte é o item número 5, que representa o boi em movimento. São méritos para pontuação: bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria. Diferenciais e comparativos: indumentária, estandarte, leveza, graça, sincronia de movimentos entre o bailado e o estandarte.

O Caprichoso anunciará no domingo sua décima primeira porta estandarte. Já passaram pelo item Inah Lopes, Marlessandra Nascimento Santana, Lucenize Moura, Analú Vieira, Karyne Medeiros, Jeane Benoliel, Rayssa Tupinambá, Jessica Tavares, Thaisa Brasil e Taynessa Brasil.

