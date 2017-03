Caprichoso e Garantido realizam ensaios de ritmistas em Manaus

A Marujada de Guerra, do boi Caprichoso, realiza nesta quinta-feira (30), mais um ensaio técnico em preparação para a temporada de eventos oficiais na capital e para o 52º Festival Folclórico de Parintins.

O ensaio da Marujada de Guerra também será ‘aquecimento’ para o primeiro Bar do Boi de 2017, onde o item 3 do Caprichoso figura entre as atrações. O evento acontece no sábado (1º), no Clube do Trabalhador – Sesi, Aleixo.

O ensaio técnico da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, no parque aquático do Atlético Rio Negro Clube, Centro de Manaus. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), na portaria do local.

A camisa oficial da Marujada de Guerra estará à venda durante o ensaio, ao preço de R$ 50. A aquisição e uso nos ensaios assegura meia entrada em toda a temporada.

Ensaio-show

A Batucada do Garantido realiza mais uma edição do tradicional “Ensaio-Show ”. A festa será neste domingo (2), a partir das 17h, no Almirante Hall (Rua Padre Agostinho Martin, 981 – Santo Antônio) com a presença do apresentador Israel Paulain, que promete um set list variado.

De acordo com Israel serão incluídas no repertório, toadas de vários anos do “Boi Do Povão” para animar e emocionar o público.

Os cantores Leonardo Castelo e P.A. Chaves são convidados da festa, onde farão o aquecimento especial da galera.

Com informações das assessorias