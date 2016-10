Caprichoso comemora 103 anos em festa onde novos itens foram anunciados em Parintins

O Caprichoso realizou uma grande festa na noite deste sábado (15), para comemorar os 103 anos do boi-bumbá, no curral Zeca Xibelão, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Realizado com a participação de todos os segmentos, a galera azul e branca compareceu ao evento que apresentou os novos itens oficias do bumbá. O festejo ocorreu antecipadamente em homenagem aos 164 de fundação do município.

No palco, entre as atrações estavam o grupo Azul e Branco, Banda Caprichoso, bandaCanto Parintins, Marujada de Guerra, David Assayag e DJs. O aniversário do Boi Caprichoso foi aberto ao público torcedor.

“Essa festa foi um presente à nação azul e branca. Não podíamos deixar passar em branco um momento tão importante da associação que é o aniversário do Caprichoso”, afirmou o vice-presidente Jender Lobato.

À meia-noite, diretoria, Conselho de Artes e FAB e Raça Azul subiram ao palco para cantar parabéns ao Boi Caprichoso, que no próximo dia 20 de outubro, comemora 103 anos de fundação.

Um dos momentos mais esperados da festa foi a apresentação dos novos itens. Oficialmente foram anunciados: Apresentador – Edmundo Oran; Amo – Prince do Boi; Sinhazinha da Fazenda – Valentina Cid; Rainha do Folclore – Brena Dianná; Cunhã -Poranga – Marciele Albuquerque; Porta-Estandarte – Taynessa Brasil; Pajé – Neto Simões e o Tripa do Boi – Alexandre Azevedo. Ao som da Marujada de Guerra e de David Assayag, cada item evoluiu no palco do Curral Zeca Xibelão.

Com o quadro de itens individuais renovado, Babá Tupinambá, presidente do Caprichoso, pediu apoio aos sócios e torcedores. “Vamos nos unir e torcer para o Boi Caprichoso. Precisamos de apoio, pois almejamos o campeonato em 2017. Com a escolha dos itens, não podemos agradar a todos, mas todas as mudanças foram feitas pensadas exclusivamente na vitória do Caprichoso”, explicou.

Na data do aniversário de 103 anos do bumbá das cores azul e branco, a diretoria vai realizar um evento simbólico no curral Zeca Xibelão denominado ‘Dia Caprichoso’, com hasteamento do pavilhão.

Com informações da assessoria