Caprichoso busca nova porta-estandarte às vésperas do Festival de Parintins

Faltando 65 dias para o Festival de Parintins, o boi Caprichoso está com o time incompleto para a disputa na arena do Bumbódromo. Isto porque, no último domingo (23), o presidente do bumbá, Babá Tupinambá, anunciou o desligamento de Taynessa Brasil, 20, no cargo de número 5, porta-estandarte. Até sábado (29), Babá deve anunciar o nome que defenderá o item na arena.

Taynessa ficou em segundo lugar em um concurso realizado no final de 2014 e, mesmo com a saída de Jéssica Tavares após o Festival de 2015 – campeã da disputa na ocasião – não foi convocada para exercer a função.

“Taynessa Brasil ficou em segundo lugar e eu revi isso. Colocá-la como item foi minha responsabilidade”, frisou o presidente da associação folclórica, justificando que o desligamento da jovem no item era justificado por “problema no joelho esquerdo”.

“Na primeira apresentação, ninguém gostou e a gente começou a ficar de olho. Vimos que tinha algo errado. Não podemos mais perder no bloco de itens e eu, o Jender [Lobato, vice-presidente] e o Conselho de Artes recebemos inúmeras mensagens e, mesmo assim, insistimos no item. Veio a segunda apresentação e, infelizmente, não foi o que a gente esperava”, relatou Babá sob aplausos da torcida que estava presente no Xibelão para acompanhar mais um ensaio do boi para a disputa.

Babá disse ainda que foi ele quem procurou por Taynessa para explicar que não teriam como esperar pela recuperação da jovem e que a solução seria a saída dela do item.

“Ela segue como torcedora e sócia do boi. Vamos procurar em Parintins uma moça que possa ser a nossa porta-estandarte. Agora, se ninguém conseguir, a gente vai buscar fora”, ressaltou o presidente do Caprichoso, revelando que, como pediu, tem recebido inúmeros vídeos e fotos daquela que pode ser a futura defensora do pavilhão azulado.

A escolha

No Festival, são méritos para pontuação o bailado, a garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria. Como diferenciais e comparativos entram as questões da indumentária, estandarte, leveza, graça, sincronia de movimentos entre o bailado e o estandarte.

Babá disse ao EM TEMPO que há cinco nomes parintinenses cogitados para substituírem Taynessa no item, mas que recebeu vídeos de candidatas de Manaus, Manacapuru, Barreirinha, Nhamundá, Humaitá e Juruti.

“A prioridade será as de Parintins, depois de Manaus e assim por diante. Não temos tempo para fazer um concurso e faremos uma análise geral do que nos for mostrado. Se for preciso, convocaremos algumas para uma apresentação”.

O presidente do Caprichoso pretende anunciar a nova porta-estandarte azulada até sábado (29) e diz não se arrepender de ter apostado em Taynessa.

“Não me arrependo. Fico triste por não ter dado certo. Hoje, falta vontade em querer ser item de verdade, falta identidade, empenho. Beleza ficará para segundo plano, vamos avaliar a dança”, concluiu.

Rosianne Couto

EM TEMPO