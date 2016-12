Caprichoso apresenta previsão do orçamento financeiro para 2017

Sócios do Boi-Bumbá Caprichoso vão conhecer, nesta quinta-feira (8), a previsão do orçamento financeiro anual 2017, apresentação de dívidas existentes de responsabilidade da associação, planejamento e organização do quadro de sócios, em assembleia geral, no curral Zeca Xibelão, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

As pautas da primeira assembleia promovida pela gestão do presidente Babá Tupinambá e vice-presidente Jender Lobato tiveram discussão com os membros do conselho de ética e conselho fiscal.

Por meio do edital da assembleia, o presidente do Boi Caprichoso convoca todos os membros da diretoria executiva, conselho fiscal, conselho de ética, administradores, coordenadores, conselhos internos, sócios fundadores, contribuintes e beneméritos.

Show

Após a realização da assembleia os sócios irão assistir ao show que é apresentado aos turistas estrangeiros que visitam a ilha tupinambarana na temporada de cruzeiros. Será o espetáculo completo, com 80 integrantes do elenco e os itens substitutos.

No dia 10 de dezembro, o Boi-Bumbá Caprichoso promove a primeira assembleia para os sócios residentes em Manaus, no Clube do Trabalhador do Sesi, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Com informações da assessoria