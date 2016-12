Caprichoso apresenta coreografias de toadas do CD da Galera

Coreografias de palco da trilha sonora do CD da Galera do Boi-Bumbá Caprichoso 2017 ‘A Poética do Imaginário Caboclo’ serão conhecidas no curral Zeca Xibelão, durante a audição das toadas, nesta sexta-feira (23). A equipe coreográfica responsável pela criação dos movimentos cênicos é formada por membros do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

A partir da definição do repertório do CD da Galera, o Conselho de Arte iniciou a preparação das 13 coreografias, com os coreógrafos: Samuel Gomes, Marcos Falcão, Erick Beltrão, Neto Beltrão, Sandro Assayag, Jorge Fontinele, Nataly Gonçalves, Markinho da Vaqueirada e Mônica Seffair. Essa é a primeira etapa de coreografias, conhecidas como de palco de curral.

O coordenador geral de coreografias do Caprichoso, Jair Almeida, revela que a proposta é fazer o público acompanhar e dançar as toadas de maneira prática.

“São coreografias com movimentos muito bonitos, mas simples. Então, essa é ideia e a primeira etapa coreográfica”, explica.

Com informações da assessoria