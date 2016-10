Caprichoso anuncia tema e novos itens para 2017

Em uma noite temática, o boi-bumbá Caprichoso anunciou, na noite desta terça-feira (4), o tema ‘Caprichoso – a poética do imaginário caboclo’ para o Festival Folclórico de Parintins de 2017. Na ocasião, o presidente Babá Tupinambá também anunciou os nomes de Alexandre Azevedo como novo tripa, substituindo o pai Marquinhos Azevedo, e Neto Simões como pajé no lugar de Waldir Santana.

A reunião contou com a participação de compositores, artistas de ponta do boi Caprichoso, sócios e nomes como Simão Assayag e Ronaldo Barbosa.

O presidente Babá Tupinambá pediu que todos se unam em torno do projeto de resgate do título para o Caprichoso no Festival Folclórico do próximo ano.

Por Tadeu de Souza