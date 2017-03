Caprichoso anuncia novas contratações

Na reta final para a inauguração da reforma do curral Zeca Xibelão, marcada para o dia 20 de março, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, apresentou, na noite desta quarta-feira (8), as novas contratações do bumbá. Os artistas contratados são Tarcísio Gonzaga e Ito Teixeira, ambos oriundos do Boi Garantido.

O ato foi realizado no escritório da presidência do boi, com a presença de convidados e a imprensa local. Babá disse à imprensa que tinha um compromisso antigo com o artista Tarcísio Gonzaga. “Eu sempre sonhei tê-lo no Caprichoso. Quando fui candidato, disse a ele que se eu fosse eleito eu iria fazer uma proposta. Fiz, ele aceitou e agora vamos poder contar com o seu trabalho”, disse.

Tarcísio disse que sua presença no Boi Caprichoso se tratava de um sonho antigo de sua mãe, já que sua família figura entre os fundadores do boi.

“Minha mãe pulou de alegria quando eu anunciei em casa que iria assinar com o Caprichoso”, afirmou o artista recém-contratado.

A respeito da contratação de Ito Teixeira, o presidente lembrou ser a terceira vez que o mesmo atua no Caprichoso e que retorna por sua competência.

Ito Teixeira ressaltou que, em sua passagem anterior pelo Caprichoso, a agremiação azul conquistou o bicampeonato. “Fico emocionado quando falo disso e acredito que chego para trabalhar nesse sentido”, afirmou.

Tadeu de Souza

EM TEMPO