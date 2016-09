Capotamento no Tarumã deixa 2 pessoas lesionadas; outros 3 acidentes ocorreram na manhã desta quarta

Uma colisão entre dois veículos resultou em duas vítimas lesionadas na manhã desta quarta-feira (13). O acidente aconteceu na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus, onde um dos carros capotou com a força do impacto.

Os veículos envolvidos no acidente foram um Gol, de cor branca e placa OAC 0146, e uma Saveiro preta, de placa NOZ 2717 – esta capotou na via.

Após a colisão, duas pessoas, identificadas como Jairo Félix Ferreira e Ana Kelly de Souza Mendonça, ficaram lesionadas. Ana, que dirigia um dos veículos, foi levada a uma unidade de saúde por familiares antes da chegada dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) ao local.

A outra vítima foi levada ao Hospital Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar esteve no local para dar apoio aos agentes no controle e fluidez do trânsito.

Após a retirada do carro da via, por volta das 8h, a mesma foi liberada.

Mais acidentes

Duas motocicletas colidiram em frente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na avenida General Rodrigo Otávio, e dois veículos, em pontos diferentes da cidade (um na avenida Ephigênio Sales e outro na Torquato Tapajós), bateram nos canteiros centrais.

Os três acidentes prejudicaram a fluidez do trânsito e os agentes do Manaustrans estiveram no local para dar agilidade na liberação das vias.

