Capotamento na Transamazônica mata jovem e deixa três pessoas feridas

Antônio Stephan da Silva Braga, 16, morreu após um ônibus – onde ele estava com mais 23 pessoas – capotar na manhã deste sábado (26), em Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus), na rodovia BR-230, a Transamazônica. Do total, além do óbito registrado, três pessoas ainda estão em estado grave.

Segundo o tenente Laurênio Silva, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o veículo derrapou na via e o motorista não conseguiu controlá-lo. Porém, testemunhas relataram que o veículo estava em alta velocidade.

“As pessoas que estavam pela margem da estrada disseram que o motorista estava em alta velocidade e que, na curva, derrapou e capotou”, relatou o tenente.

Saindo, aproximadamente, há três quilômetros de Humaitá, o ônibus pertencia ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), era da marca Volkswagen e placa PIA-2004. O veículo transportava membros do grupo de artes do município.

De acordo com o Ifam, o grupo que estava no ônibus não é formado por alunos do instituto e que seguiria viagem até Lábrea, onde fariam apresentações durante uma programação cultural no campus da instituição.

O motorista do ônibus, identificado como Dênis Paes Freitas, 39, também ficou ferido e, depois de receber alta hospitalar, deve ser levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Em nota, o Ifam informou que está dando todo o suporte aos feridos e que os casos mais graves serão transferidos, via aérea, para Humaitá ou Porto Velho.

