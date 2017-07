Capotamento na AM-010 deixa pessoas feridas neste domingo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para uma ocorrência envolvendo o capotamento de um veículo, modelo Peugeot Escapade, na tarde desta domingo (30). As vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pela na rodovia estadual AM-010 (que liga Manaus a Itacoatiara).

De acordo com testemunhas, o motorista – que não teve o nome revelado – perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo. O automóvel parou no acostamento. A quantidade de ocupantes que estavam no carro não foi informada pelos bombeiros, já que todos haviam sido socorridos antes da chegada da guarnição no local do acidente.

Leia também: Colisão entre três carros deixa uma pessoa ferida na Cachoeirinha

O carro, de cor prata e placas JXQ-2624, ficou bastante danificado. O acidente ocorreu a 15 quilômetros de Itacoatiara. Os bombeiros foram acionados às 16h20.

As vítimas foram levadas para o hospital do município, mas a gravidade dos ferimentos não foi informada.

EM TEMPO

Leia Mais

Após estupro de menina, Seap pode proibir visitas de crianças em presídios

Homem é baleado e morre nos braços da irmã em Manaus

Jogador sub-20 do Rio Negro é executado por casal em moto