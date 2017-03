Capitão do Exército reage a roubo e morre com 3 tiros

O Capitão do Exército, Vladimir dos Santos Ladeira, 45, morreu após ser vítima de roubo na rua São Pedro, Compensa, Zona Oeste de Manaus. O militar pegou três tiros na tarde deste domingo (19).

De acordo com informações da Polícia Militar, o capitão estava acompanhado de um amigo, que não teve o nome revelado, quando foi abordado por dois suspeitos que levaram objetos da vítima. Os suspeitos ainda tentaram levar o veículo do capitão, modelo Pick Up. O militar e o amigo trocaram tiros com os suspeitos. Ladeira foi atingido por 2 tiros na cabeça e 1 no pescoço.

“Ele e o amigo estavam sentados, quando o bandido chegou já sacando a pistola, os intimidando a entregar todos os pertences. Quando ele foi levantar a mão para pedir calma, o cara já foi atirando e tomando a arma dele”, relatou Júlio Rossi, 55, dono do estabelecimento onde aconteceu o crime, relatando que o suspeito tem estatura mediana, moreno, usava boné preto, blusa preta e branca, calça jeans e tênis de cor vinho.

Rossi contou ainda que solicitaram o Serviço de Atendimento Móver de Urgência (Samu), mas optaram por colocar o capitão em um carro e levá-lo à uma unidade hospitalar.

Os suspeitos fugiram em uma moto, modelo CB 300, de cor amarela e placa NOP 1993, que tem restrição de roubo e foi abandonada a poucos metros do local do crime.

O amigo do capitão está no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre a situação.

Após a constatação do óbito do capitão no Hospital 28 de Agosto, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária continuam procurando os suspeitos.

Rosianne Couto

Com informações de Diogo Dias

EM TEMPO