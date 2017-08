Capitã do Iranduba, Djenifer Becker, é convocada para seleção pela terceira vez

Atleta do Iranduba durante treinos com a seleção brasileira – fotos: arquivo/Pessoal

A volante e capitã do Iranduba da Amazônia, Djenifer Becker, foi convocada para a seleção brasileira pela terceira vez. A técnica Emily Lima chamou a atleta para dois amistosos diante a seleção da Austrália. A lista foi divulgada na tarde de ontem (28), no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os jogos ocorrem às 1h (de Manaus) do dia 16 de setembro, no Pepper Stadium em New South Wales, na Austrália, e, às 5h30 (de Manaus) do dia 19, no McDonald-Jones Stadium em Newcastle, na Inglaterra. Os dois compromissos servem como preparação para o time canarinho que disputará a Copa América do Chile, em 2018.

Titular e intocável do time comandado pelo técnico Sérgio Duarte, a jogadora é natural de Santa Catarina e foi revelada pelo Kindermann-SC. Ela passou pelo São Paulo e reside em Manaus desde a temporada passada quando fechou com Hulk da Amazônia.

A cabeça de área irandubense veste a camisa 8e tem um estilo marcador e costuma sair para o jogo em velocidade. Assim foi às redes cinco vezes na honrosa conquista do terceiro lugar da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, quando a equipe amazonense somente foi eliminada nas semifinais pelo

campeão Santos-SP.

Nas duas últimas convocações, Djenifer Becker atuou 25 minutos do amistoso diante a Alemanha e participou dos compromissos contra a Islândia e Espanha, pelo Torneio das Nações 2017.

Amazonense faz história no futsal europeu