Capacitação de produtores rurais acontece na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (13) produtores rurais do interior do Amazonas receberão o curso de capacitação “Ovinocaprinocultura: Boas Práticas da Criação”. Das 66 unidades ligadas a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror) no interior do Estado, 22 aderiram à qualificação.

O curso é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e a Sepror. O objetivo é ampliar o conhecimento técnico dos produtores e será transmitido via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

Segundo a gerente de curso, Vilmara Cruz, um dos temas é tratar a importância econômica sobre a questão do rebanho, a opção de negócio, a viabilidade econômica, o uso de pequenas áreas para viabilizar a criação e as necessidades para iniciar a criação, o suporte que o Estado oferece e da identificação do potencial de cada propriedade.

“Além, da instalação dos equipamentos necessários para cada tipo de criação, depois será tratado o tipo de raças ovinas, as características morfológicas de machos e fêmeas, a estruturação zootécnica, as doenças, os cuidados de gestão e vacinas”, disse a gerente de curso.

Para ter acesso ao conteúdo, conforme Vilmara, o produtor deve procurar em seu município uma unidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) ou da Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Ainda de acordo com ela, o tema escolhido para a capacitação está alinhado à Nova Matriz Econômica do governo do Estado e visa o desenvolvimento da cadeia produtiva no setor da agricultura, fruticultura, piscicultura e agropecuária. A ideia é difundir o conhecimento dos produtores do interior do Estado para uma opção de negócio viável.

Vilmara Cruz explicou, ainda, que os produtores das unidades espalhadas nos 62 municípios do Amazonas escolhem o curso da matéria-prima que se produz em cada região. A partir daí, os escritórios locais inscrevem os interessados para participar do curso especifico.

A meta é atender todo os produtores rurais, isso, com a política de capacitação da Sepror em transferência de tecnologia para o setor primário trabalhando nas áreas propostas dentro do planejamento da nova matriz econômica do governo do Amazonas.

Atualmente, o rebanho de ovinos e caprinos no Amazonas soma 65 mil cabeças, sendo que mais de 80% são de ovinos, segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Amazonas (Adaf).

Outros cursos dentro da Nova Matriz Econômica serão ofertados, como o de piscicultura com o beneficiamento do pescado e manejo da pesca; na pecuária com o tema pecuária racional de bovinocultura de corte e leiteira; e na fruticultura com o cultivo de citros, mamão, abacaxi e maracujá.

