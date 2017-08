Caos ‘espanta’ clientes da Manaus Moderna

Frequentar a feira da Manaus Moderna tem sido uma verdadeira aventura para quem precisa ir ao local diariamente – fotos: Arthur Castro

Os problemas que envolvem o entorno da feira da Manaus Moderna, localizada no centro da cidade, aumentam diariamente e estão distantes de soluções. Desta vez, frequentadores da região reclamam da falta de circulação nas calçadas, devido à grande aglomeração de vendedores ambulantes no passeio público. A Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento (Sempab) revelou que, em breve, fará um grande mutirão com todos os órgãos municipais e estaduais para combater esse tipo de ação ilegal.

Dentre tantas deficiências no local, sejam estruturais ou socais, o trânsito e o comércio ilegal instalado em toda a extensão da Manaus Moderna continuam sendo os recordistas em reclamações e denúncias. Populares relatam a dificuldade de andar nas calçadas e o medo de acidentes, uma vez que precisam dividir o pouco espaço existente na via com veículos pequenos e pesados.

Leia também: Manaus Moderna continua com trânsito caótico, mesmo após passar por revitalização

Ao andar pela Manaus Moderna, o pedestre se depara com barracas de vendas de pães, verduras, frutas, bebidas, entre outros. Em alguns trechos, as mercadorias expostas fecham o passeio público, impossibilitando a passagem de pessoas. A ousadia de alguns comerciantes chega a assustar quem passa pelo local. Sem se intimidar com a presença de fiscais da Sempab, ambulantes armam barracas de café da manhã em parte da via exclusiva para estacionamento de veículos.

Calçadas são totalmente ocupadas por ambulantes, dificultando o fluxo de pedestres

“Sempre foi muito complicado andar com tranquilidade na Manaus Moderna. Se antes os poucos ambulantes já atrapalhavam a circulação de pedestres, agora, que o número de vendedores cresceu, a situação piorou. Está bem difícil frequentar esta região. A desordem tomou conta do espaço e nada é feito para minimizar os problemas”, disse a assistente social Eleonora da Silva, 26.

Para determinadas pessoas, os transtornos provocados por essa situação causam irritação e desconforto. É o caso do autônomo Roberto Maciel, 33, que tem evitado frequentar a Manaus Moderna nos últimos meses. “A sensação que tenho quando ando por essa região do Centro é de que estou no meio de uma grande confusão, de uma briga. Isso aqui já virou uma loucura sem cura. Sinceramente, não vejo mais solução para a Manaus Moderna. Não gosto mais de fazer compras no mercado, pois sempre me estresso com as situações que presencio no entorno”, disse.

Os flanelinhas, por sua vez, sempre estão na boca do povo. Motivo de constantes reclamações, os reparadores de carros continuam sendo acusados de agressões, depredações de bens privados e ameaças. A técnica de enfermagem Mariana Viana, 48, já teve seu carro quebrado por se negar a pagar o flanelinha.

Frequentadores reclamam da falta de circulação nas calçadas, devido à grande aglomeração de vendedores ambulantes

Outra situação considerada desagradável pela população é o trânsito intenso no local. Dezenas de motoristas estacionam a qualquer hora do dia em fila dupla para realizar carga e descarga. A atitude é desaprovada por condutores que precisam aguardar a finalização da retirada das mercadorias para continuarem com seus trajetos

Fiscalizações

Procurada pelo EM TEMPO, a Sempab destacou que vem realizando diversas fiscalizações no entorno da Manaus Moderna para combater a prática do comércio ilegal. De acordo com o órgão, na primeira abordagem, os ambulantes são orientados a deixar o local. Caso insistam em permanecer, a Sempab os notifica. Em último caso, quando há resistência, a secretaria apreende as mercadorias.

Já o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) afirmou que fiscaliza diariamente a área da Manaus Moderna com 15 agentes para coibir estacionamento proibido, em fila dupla e outras situações.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

20kg de maconha avaliados em R$150 mil são apreendidos em Porto da Manaus Moderna

Motoristas desobedecem leis e complicam trânsito na Manaus Moderna