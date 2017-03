‘Cãocurso’ divulga raças criadas em Maués

O médico veterinário Bruno Negreiros, 32, promoveu no último final de semana a 1ª edição do “Cãocurso”, um desfile de cães em Maués (distante 257km de Manaus). O evento agradou participantes e público presente e, no segundo semestre, deve ser realizada uma nova edição do concurso.

De acordo com o promotor do evento, o concurso pretendia mostrar as diversas raças caninas que são criadas pelos moradores do município, além de conscientizar a relação entre os animais e seus respecitvos donos. O “Cãocurso” contou com um regulamento, dividido em três categorias, que premiou os cachorros em, pelo menos, cinco itens, como pelagem, elegância e condução do proprietário.

“À princípio foram convidados a participar os clientes que tenho aqui no município. Tomamos algumas precauções como proibir pit bulls com orelhas cortada, conforme a lei já determina. Daí, dividi as categorias em pequeno, médio e grande porte para a premiação”, explicou Negreiros.

O primeiro desfile de cães em Maués contou com 15 animais que foram julgados por três jurados, todos veterinários que também atuam na cidade.

“Além de troféu e placa pela colocação, os vencedores ganharam sacos de ração”, disse o organizador do evento, destacando que as raças Schnauzer, Pit Bull e Rottweiler foram as campeãs das categorias que disputavam.

O “Cãocurso”, além da boa repercussão na cidade, foi elogiado nas redes sociais. Muitos elogiaram a iniciativa do veterinário, enquanto outros lamentavam não terem inscrito seus bichanos.

“Muito boa a iniciativa, veterinário. Foi bom ver o laço afetivo do homem com seu animal”, disse um seguidor do médico no Facebook. “Parabéns Bruno, acabei perdendo o prazo de inscrição. Quem sabe um evento no segundo semestre?”, indagou outra seguidora na rede social.

A segunda edição do desfile de cães está previsto para o segundo semestre e, segundo Negreiros, deve ser ampliado, inclusive com a convocação de participantes de outros municípios.

Rosianne Couto

EM TEMPO