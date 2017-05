Cantores amazonenses participam do 1º Futebol Solidário dos Artistas na Arena Amadeu Teixeira

Acostumados a estar em cima de um palco, interpretando, cantando e dançando, artistas popularmente conhecidos no Amazonas, como Berg Guerra, Guto Lima, Júnior Bahia, Maykinho (Xiado da Xinela), Nunes Filho, entre outros, estão preparando um show para o público, só que desta vez em quadra. Isso porque, eles participam nesta quarta-feira (17), do 1º Futebol Solidário dos Artistas.

O evento, realizado em prol da Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC), será na Arena Amadeu Teixeira, na Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 18h, e a entrada será um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for doado será destinado à entidade filantrópica de apoio à causa câncer no Estado.

O evento, que recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), tem objetivo além de entreter a população, auxiliar numa das principais ações da Liga, que é a distribuição mensal de cestas básicas a pacientes oncológicos de baixa renda. A expectativa é que a competição possa reunir mais de três mil pessoas.

“A maioria das pessoas que comparecem à Arena Amadeu Teixeira vem para torcer por algum time, dar apoio aos campeonatos de futsal, handebol, basquete. E, desta vez, teremos uma ação social, que acima de tudo visa o próximo, e possibilita a comunidade a vir interagir de forma divertida e totalmente social. O Governo do Amazonas está feliz em apoiar um evento como este e acredito quem quer vier vai gostar muito”, destacou o gerente de eventos da pasta estadual, André Galvão.

Para o secretário da Sejel, Fabricio Lima, é sempre bom poder alinhar o esporte com causas sociais, uma vez que tem impacto sobre diferentes faixas etária da população. “Este vai ser um evento para a família ajudar outras tantas que precisam e que estão passando por um momento que necessitam do outro, do carinho, da solidariedade, do amor”, disse o Secretário, ao lembrar que a atitude está sempre envolvida nas ações das práticas esportivas, como em eventos já realizados em Manaus.

“Já conseguimos criar, graças a Deus, esta cultura aqui em Manaus. Tanto é, que em demais eventos, como a Superliga e o NBB de Basquete, Amistoso dos Amigos do Aldo, solicitamos alimentos e sempre temos uma boa arrecadação, podendo ajudar diversas pessoas, incluindo os irmãos do interior”, lembrou.

Com informações da assessoria