Cantora Taylor Swift está de namorado novo

A cantora Taylor Swift, 27, resolveu deixar a vida de solteira para trás e está namorando uma celebridade novamente. O escolhido da vez foi o ator britânico Joe Alwyn, 26, que fez sua estreia no cinema em 2016, como o protagonista de “A Longa Caminhada de Billy Lynn”.

De acordo com o jornal “The Sun”, Taylor está tentando disfarçar o relacionamento, sendo discreta quando sai com o novo namorado.

Para ficar mais perto de Joe, a cantora chegou a alugar uma casa em Londres. Outros britânicos que já foram namorados de Taylor incluem o ator Tom Hiddleston e o cantor Harry Styles.

Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner e Joe Jonas são outros nomes que fizeram parte da vida amorosa da cantora e, em alguns casos, ganharam até uma canção inspirada no fim do relacionamento com Taylor.

Folhapress