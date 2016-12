Cantora Marisa Monte volta a Manaus trazendo ‘coleção de hits’

Há mais de um mês foi anunciado o show de Marisa Monte em Manaus, e houve um alvoroço total nas redes sociais. O dia finalmente chegou e será neste sábado (10), no Studio 5, a partir das 22h.

A cantora encerrou há três anos a turnê ‘Verdade uma ilusão’, que em 2012 e 2013 percorreu várias capitais brasileiras,11 países e deu origem a um CD e DVD. Agora, ela traz para a cidade um show especial, acompanhada por uma nova formação de banda. Além dos antigos companheiros de palco Dadi Carvalho, Marcelo Costa e Pedro Baby, Marisa agora conta com a participação de Pretinho da Serrinha.

O repertório do show reúne sucessos de diversas fases da carreira, como ‘Beija Eu’ e ‘Eu Sei’ (do disco ‘Mais’, 1991), ‘Carnavália’ e ‘Velha infância’ (Tribalistas, 2002) e ‘Gentileza’ (de ‘Memórias, crônicas e declarações de amor’, 2000).

As referências musicais de Marisa passam por Novos Baianos, Jorge Benjor, Tim Maia, Roberto Carlos e Velha Guarda da Portela, um dos grupos de escola de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, para o qual ela já produziu três álbuns e um documentário, “O Mistério do Samba” (2008).

Trajetória

Desde a estreia profissional em 1987, a ‘cantora eclética’ — como foi rotulada nesses primeiros tempos — sempre privilegiou a diversidade e o espírito colaborativo em seu trabalho. ‘Coleção’, portanto, encaixa-se com coerência e naturalidade na discografia de Marisa Monte.

“Quis fazer algo que fosse além de um ‘best of’. Os próprios fãs já faziam seleções dessas músicas e me mostravam. O critério foi totalmente pessoal, intuitivo, subjetivo. Elas representam um arco de tempo grande e as relações que fui travando nesse percurso, que acabaram refletindo-se também no meu trabalho solo”, explicou a cantora em entrevista por telefone.

Hits

‘Coleção’ começa e termina com gemas da MPB regravadas especialmente para o projeto internacional Red Hot, que desde o final dos anos 1980 produz compilações em benefício das vítimas da Aids: a delicada ‘Nu com a Minha Música’, de Caetano Veloso, que Marisa registrou em 2011 ao lado de Rodrigo Amarante e Devendra Banhart, e a vigorosa interpretação de ‘Waters of March’, em que a cantora replica com o americano David Byrne o célebre duo Elis e Tom em ‘Águas de Março’ – com o acréscimo de ruídos e distorções imprimindo contemporaneidade ao clássico. A coletânea recupera músicas integrantes de trilhas sonoras: ‘Cama’, parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, que fez parte do filme ‘Era uma Vez (2008)’, de Breno Silveira, a antológica ‘Carinhoso’, do documentário ‘Paulinho da Viola Meu Tempo É Hoje’ (2003), e a bela ‘Esqueça’, do olvidável ‘A Taça do Mundo É Nossa’ (2003), comédia da turma do Casseta & Planeta.

A parceria com o multi-instrumentista e produtor argentino Gustavo Santaolalla, criador do grupo Bajofondo e ganhador de dois Oscar, está representada em ‘A Primeira Pedra’ e ‘Fumando Espero’ – releitura em português do tango interpretada por Marisa em um show ao lado dos veteranos músicos da formação Café de los Maestros. Já a ligação com a samba portelense é lembrada em ‘Dizem que o Amor’, gravada no único disco do compositor Argemiro Patrocínio, e ‘Volta, Meu Amor’, do álbum Tudo Azul (1999), da Velha Guarda da Portela – ambos produzidos por Marisa.

O melhor de ‘Coleção’ são os duetos femininos: a brasileira divide os vocais com a diva cabo-verdiana Cesaria Evora em uma memorável versão de ‘É Doce Morrer no Mar’, de Dorival Caymmi, com a fadista portuguesa Carminho, em ‘Chuva no Mar’, encontros lusófonos abençoados pela água — e com a mexicana Julieta Venegas, entrelaçando português e espanhol na canção ‘Ilusão’.

Marisa Monte não sabe ainda quando lançará um novo disco de inéditas — o mais recente, O que ‘Você Quer Saber de Verdade’, é de 2011. Acostumada a grandes turnês, com produções ambiciosas e vistosas, a carioca de 48 anos anda se apresentando em cidades que nunca visitara antes, como Santiago do Chile e Montevidéu, com um espetáculo mais enxuto. “Chamo de show de férias, pequeno, eu e quatro músicos, que me permite ir a qualquer lugar” resume Marisa.

