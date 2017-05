Cantora Anitta lança novo hit nesta quarta e diz que é versão do seu quadradinho

A cantora Anitta, 24, lançou nesta quarta (31), a música “Paradinha”, seu novo hit. “É uma versão do meu quadradinho que a gente quer levar pra fora”, diz.

Gravado em espanhol, o clipe da música foi filmado em uma semana na cidade de Nova York, nos EUA.



“Fizemos tudo na semana passada, em tempo recorde, porque estávamos com medo de vazamentos”, diz a artista.

“Paradinha” foi gravado em lugares públicos, como um supermercado e uma lavanderia. “A ideia foi fazer com que a Anitta interagisse com o diferente, e que essas pessoas começassem a dançar com ela”, disse o diretor Bruno Iglot.

A opção pela língua latina não foi aleatória. “Estudei e entendi que, em pouco tempo, era mais fácil fazer a música em espanhol fazer sucesso no mundo”, disse a cantora.

E um novo álbum, vem por aí? Anitta é certeira ao dizer que não. “Eu não gosto de fazer álbum. No Brasil, as pessoas consomem single, não álbum”

Folha Press