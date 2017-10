Cantora amazonense estreia show de Jazz em um dos lugares mais cobiçados de São Paulo

O “Spring Sessions” é uma vitrine para a música autoral, ressaltando a voz feminina – Fotos: Divulgação

Após uma turnê com sucesso de público e de crítica pelas principais capitais do Norte lançando seu novo CD “Organic”, a cantora Karine Aguiar agora leva a música amazonense ao Terraço Itália, um dos espaços mais sofisticados e disputados do Brasil. Neste domingo (15), Karine faz a abertura da terceira edição do projeto “Spring Sessions”, trazendo frescor aos finais de tarde aos domingos de quem quer ouvir uma boa música.

O projeto contempla a apresentação de uma nova geração de cantoras e compositoras brasileiras que têm se destacado na cena nacional pela qualidade e inovação em suas músicas. Para o repertório deste show, Karine preparou uma seleção de músicas de seus dois CD’s “Arraial do Mundo” e “Organic” (ambos produzidos por produtores norte-americanos e europeus); clássicos do Jazz e da Música Brasileira “temperados” por ritmos musicais amazônicos como o zouk, o carimbó, o boi-bumbá, o marabaixo e o lundu marajoara.

Localizado nas dependências do Edifício Itália – o mais alto edifício da cidade de São Paulo – o Terraço Itália é um dos mais emblemáticos pontos turísticos da capital paulistana, colecionando inúmeras premiações nacionais que o consideram um dos melhores locais para se comer, beber e ouvir música no país.

O show terá participações especiais do trompetista Azeitona (membro das bandas do Domingão do Faustão, dos cantores Daniel e Leonardo; e grupo Jeito Moleque), do saxofonista Marcelo Coelho (professor da Faculdade Souza Lima/Berklee College of Music), bem como o acompanhamento dos músicos Ygor Saunier (bateria/ percussão Amazônica), Iuri Salvagnini (piano) e Pipo Furnari (baixo acústico).

“O ‘Spring Sessions’ é uma vitrine para a música autoral, ressaltando a voz feminina, com intuito de gerar visibilidade para essa nova geração de artistas. A cada edição nos surpreendemos com talentos singulares, que enriquecem o mercado de entretenimento e a cena musical”, afirma a idealizadora do projeto, Joice Oliveira.

Para os amantes da boa música, a festa acontecerá ao entardecer dos domingos (de 15 de outubro à 5 de novembro), no Bar do Terraço, com um toque de vanguarda e personalidade.

“A terceira edição do “Spring Sessions” vem complementar a elegância já conhecida do Bar do Terraço e certamente se torna uma atração imperdível nessas tardes de primavera em São Paulo”, garante a responsável pelo marketing do Terraço Itália, Samantha Nardo.

Na terceira edição do “Spring Sessions”, além da amazonense Karine Aguiar, também se apresentam Rhaissa Bittar (29), Maitê no dia 5 de novembro e Luiza Caspary, no dia 12 de novembro.

