Cantor Tony Salles está internado com malária em Salvador

O Hospital Aliança, da rede privada de Salvador, confirmou que o cantor baiano Tony Salles está com malária. Segundo boletim emitido pela instituição, o paciente foi internado na última segunda-feira (10), com quadro clínico da doença.

O boletim médico do hospital informou que Tony Salles “está bem, clinicamente, lúcido e em tratamento específico para a doença”. Caso mantenha os sinais de melhora, poderá receber alta hospitalar até o fim desta semana. O hospital divulga novas informações sobre o estado de saúde do cantor na tarde de hoje (13).

Tony Sales é vocalista da banda de pagode baiano, Parangolé. Em nota oficial, nas redes sociais do cantor e da banda, a assessoria informa que ele está sendo acompanhado por “ infectologista e submetido aos exames clínicos, devido à malária ser do tipo Plasmodium Falciparum. O comunicado explica que “o cantor adquiriu o protozoário em um show que fez na África,” no dia 25 de junho. A agenda de shows do cantor prevista para o próximo fim de semana, em Minas Gerais, foi cancelada.

Paciente filipino

No mesmo Hospital está internado o homem filipino, cuja identidade não foi revelada, também diagnosticado com Malária.

Segundo investigações de uma força-tarefa de órgãos de saúde, ele foi infectado em Gana, país do continente africano. O homem, de 45 anos, viajou de navio até Salvador e, no trajeto, apresentou febre alta persistente. Ao desembarcar na capital, foi internado com sintomas da malária, no dia 2 de julho.

O Hospital Aliança informou que não pode comentar sobre o estado de saúde dele, porque não tem autorização do paciente.

Repórter Sayonara Moreno

Agência Brasil