Cantor sertanejo Victor é acusado de agressão pela mulher

O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, foi acusado de agressão pela mulher, Poliana Bagatini.

De acordo com o jornal mineiro “O Tempo”, Poliana contou no boletim de ocorrência que, após uma discussão, ela foi jogada no chão pelo cantor, que ainda a chutou.

Ela tentou sair de casa, mas foi impedida por Victor. Uma vizinha do casal, que ouviu a briga, conseguiu ajudar Poliana a deixar o local.

Grávida, Poliana registrou o boletim de ocorrência nesta sexta-feira (24), em uma delegacia de Belo Horizonte (MG). A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

A assessoria de imprensa do cantor não se manifestou sobre o ocorrido.

Folhapress