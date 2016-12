Cantor sertanejo é preso antes de show em SP

O cantor sertanejo José Lázaro Servo, conhecido como Thiago Servo, foi preso, na madrugada deste sábado (10), horas antes de subir ao palco em uma casa noturna de Jacareí (SP). O artista que é ex-integrante da dupla Thaeme e Thiago, tinha um mandado de prisão por uma dívida de R$ 500 mil de pensão alimentícia.

De acordo com a polícia, faz um ano que Thiago não paga pensão para filha e a ex-mulher entrou na Justiça para receber o direito. Os policiais utilizaram a agenda oficial de show do cantor para localizá-lo. “Ficamos sabendo do show e pedimos apoio da polícia de Jacareí para efetuar a prisão”, disse um dos investigadores do caso.

O show teve que ser cancelado, segundo informações de administradores da casa noturna. O dinheiro dos ingressos vendidos foi devolvido. Thiago Servo só deve ser solto após pagar a dívida ou entrar em acordo com a ex-mulher.

Portal EM TEMPO