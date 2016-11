Cantor se casa pela 7ª vez e gera comentários nas redes sociais

A internet não está sabendo lidar com o evento do dia: o sétimo casamento de Fábio Jr, 63. O cantor oficializa o relacionamento com a bancária Fernanda Pascucci, 37, nesta segunda (21).

Além de fazer memes a respeito do número de matrimônios do artista, os internautas estão empenhados também em sugerir a ‘próxima’ pretendente, a cantora Gretchen.

Especula-se que ela se casou 17 vezes, embora não tenha oficializado todas as relações. Atualmente, Gretchen é casada com o português Carlos Marques, com quem participou do reality ‘Power Couple Brasil’.

Fábio Jr., por sua vez, já foi marido de Gloria Pires, Tereza de Paiva Coutinho, Cristina Karthalian, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabrit e Mari Alexandre.

Dos seis casamentos, vieram cinco filhos: Cleo, Krizia, Tainá, Filipe, Fiuk e Zaion.

Folhapress