Cantor Salomão Rossy apresenta tributo a Luiz Gonzaga neste sábado

Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, ganha homenagem do músico amazonense Salomão Rossy neste sábado (20), no Axerito Bar, a partir de 23h. No setlist do tributo vão estar todos os clássicos de Gonzaga, como “Que nem jiló”, “Xote das meninas”, “Dezesseis e setecentos”, “Asa Branca” e muitas outras.

A seleção inclui cerca de 20 músicas e, depois da homenagem, Salomão continua no palco apresentando um repertório variado de outros artistas consagrados do xote, baião, forró e boi-bumbá.

“Considero genial a contribuição musical deixada por Luiz Gonzaga. É um artista extremamente versátil e uma das principais fontes de inspiração para os grandes nomes da musica no Brasil e no mundo”, afirma Salomão.

Festa desde cedo

O Axerito abre às 19h. Às 20h tem início o pré-show de Cileno que vai apresentar um repertório de MPB, reggae e músicas autorais. “Djavan, Zeca Baleiro, Natiruts e Cidade Negra fazem parte do show. ‘Lusis’ e ‘Mimo de beija-flor’ são músicas minhas que sempre agradam o público”, explica Cileno.

Além do show, os frequentadores da casa podem degustar pratos típicos da culinária nordestina criados pelo chef Babu Loureiro. O Axerito também é conhecido pela cerveja gelada e pela carta de drinks elaborada por Ítalo de Paula.

Agenda:

Tributo a Luiz Gonzaga com Salomão Rossy no Axerito Bar. Pré-show de Cileno

Quando: 20/05, sábado. O bar abre às 19h e os shows iniciam às 20h

Onde: Axerito Bar (Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis)

Couvert artístico: R$ 20 por pessoa

Reservas até as 15h pelo telefone: 99201-1818

Com informações da assessoria