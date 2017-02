Cantor norte-americano morre aos 76 anos

O cantor americano Al Jarreau morreu neste domingo (12), anunciou seu agente. Ele tinha 76 anos e morreu em um hospital de Los Angeles dias depois de anunciar que estava se aposentando devido à exaustão.

Em uma carreira de cinco décadas, Al Jarreau ganhou o Grammy sete vezes -ele foi um dos raros artistas a vencer em distintas categorias, como jazz, pop e R&B.

“We’re in This Love Together”, lançada em 1981, foi seu single de maior sucesso. Jarreau foi também um dos vocalistas de “We Are the World” e cantou o tema para a série de TV “Moonlighting”.

Jarreau tinha uma relação especial com o público brasileiro. Em 1985, ele se apresentou na primeira edição do Rock in Rio para uma plateia de 200 mil pessoas. Trinta anos depois, repetiu a experiência no Rock in Rio 6, em que dividiu o palco com o cantor brasileiro Marcos Valle.

O cantor tinha shows marcados no Brasil em março, mês em que completaria 77 anos. Ele se apresentaria no Festival de Música em Trancoso, na Bahia, com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, no dia 22/3.

Folhapress