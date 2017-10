Cantor internacional comanda o ‘Oasis day’ no Porão

Nesta sexta feira (20), o “Templo do Rock” recebe mais uma vez o “Oasis Day”. O evento de 2017 terá novidades na apresentação da Supernova, com a participação especial do vocalista inglês Degsy Willianson, do tecladista Efren, da violinista Elena Koynova, do trombonista Nelverton Rodrigues e do trompetista Jociclei de Souza. O cantor britânico participa do projeto “Oasis Experience”, que roda o mundo interpretando os clássicos do Oasis.

Para completar a sexta­ Porônica, haverá um happy hour com Eloi Jr & Hayanne Jobim, a partir de 18h. Em seguida, Aliases aquece o público para o especial.

Pelo mundo

O Oasis Day é uma iniciativa do site Oasis News, segundo maior fã site do mundo sobre uma das maiores bandas inglesas de todos os tempos. O primeiro evento foi realizado no dia 1º de setembro de 2007, contando com o apoio da gravadora oficial do grupo no Brasil, a Sony BMG. Ele aconteceu simultaneamente em seis cidades: Belém, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nos anos seguintes, mais cidades foram aderindo à celebração e o Oasis Day já chegou a ter 18 municípios participando em uma só edição. Com a banda Supernova à frente, Manaus foi uma das únicas cidades que participou em todos os anos do projeto. O evento realizado na capital amazonense é um dos maiores e mais comentados do Brasil.

Com informações da assessoria

