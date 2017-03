Cantor gospel Fernandinho vem a Manaus para show inédito

O cantor gospel Fernandinho confirmou Manaus, como uma das cidades que irá receber a turnê de lançamento do DVD Galileu, que está rodando as principais cidades brasileiras. A apresentação especial, contará também com o show da cantora Gabriela Rocha, que interpretará seus maiores sucessos. O evento acontecerá no dia 28 de abril, às 19h, no auditório do Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio, nº 1655, bairro Japiim, Zona Centro Sul de Manaus.

Os ingressos estão à venda no site guicheweb nos valores R$ 70 (inteira- pista), R$ 35 (meia – pista), R$ 140 (VIP inteira), R$ 70 (VIP meia), R$ 260 (camarote-inteira) e R$ 130 (Camarote-meia). Além disso, as entradas também podem ser adquiridas nas lojas Disco Laser Gospel, Shop da Benção (Centro, Zona Leste e Alvorada), Auto Escola Mesquita (na Rotatória do Nova Cidade). Mais informações 99349-4754/ 98178-0957.

Esta é a primeira vez que as celebridades do cenário gospel estarão juntas em um evento em Manaus. Após a apresentação na capital amazonense, Fernandinho seguirá para um show em Rio de Janeiro (RJ) e Gabriela Rocha (Vitória (ES).

Produção

A apresentação será inspirada no DVD Galileu, lançado em dezembro do ano passado e que tem distribuição exclusiva pela Onimusic. A produção contou com a participação do filho do meio do casal, que interpretou a música “Batiza-me”.

Galileu foi gravado no Rio Arena, no Rio de Janeiro e é o sexto DVD da carreira de Fernandinho. O repertório do disco conteve as faixas do álbum Galileu (2015), além de canções de outros discos. O DVD contém as canções “Luz do Mundo”, Hosana”, “Santa Euforia feat Tonzão”, “Adestra”, “Superabundou a Graça/ Foi na Cruz/ Nada Além de Sangue, “Cristo, Cordeiro de Deus”, “Pra Sempre”, “Seu Nome é Jesus/Porque Ele vive”, “Dono do Mundo”, “Há poder”, “Fogo Santo”, “Não Mais Escravos”, “Batyiza-me/Acende o Fogo feat DJ PV”, “Eu já mais serei o mesmo” e “Galileu”.

Com informações da assessoria