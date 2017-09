Cantor Giovani é agredido por motociclistas após se envolver em acidente

A assessoria do cantor afirmou que Giovani viajava com a mulher, Ana Carolina Morais, para Minas Gerias – Divulgação

O cantor Giovani, 47, da dupla sertaneja Rick e Giovani, se envolveu em um acidente de carro na rodovia Fernão Dias, na região do município de Mairiporã (Grande São Paulo).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o cantor dirigia uma picape S-10 quando um motorista de um caminhão passou em alta velocidade. Giovani teria desviado do caminhão e atingido um motociclista, que sofreu a queda.

O acidente aconteceu na altura do km 63 da rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta (6). A concessionária Autopista Fernão Dias afirmou que “após o acidente outros motoristas se reuniram no local e agrediram o cantor fisicamente”.

A PRF disse que quando chegou ao local Giovani e o motociclista apenas conversavam. “Pode ter havido alguma coisa e o cantor foi orientado a não relatar nada”, disse um policial.

A assessoria do cantor afirmou que Giovani viajava com a mulher, Ana Carolina Morais, para Minas Gerias onde tem show na noite desta quinta (7) na cidade de Ipanema. Segundo a assessoria, não houve qualquer agressão ou desentendimento entre o cantor e o motociclista.

Em 2014, o cantor Giovani perdeu sua filha, Gessyca Cristina Costa Morais, 21, em um acidente de carro em Osasco (Grande São Paulo). Segundo a Polícia Civil, Gessyca estava acompanhada de outros dois amigos quando aconteceu o acidente –um deles também morreu no acidente.

Música Nova

No começo deste ano, Giovani, ex-parceiro de Gian, formou uma nova dupla com Rick, que deixou o cantor Renner. Nesta quarta (6), a dupla sertaneja lançou a música “Sonhar com Você”, segunda canção inédita do álbum “Dois Corações”.

Composição de Rick, a música traz as idas e vindas do amor e a expectativa de um final feliz. O clique foi gravado mês passado em pontos turísticos de Nova York (EUA) quando a dupla estava por lá.

