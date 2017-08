Cantor Buchecha passa mal e é internado em hospital no Rio

O cantor Buchecha tranquilizou na tarde desta sexta-feira, dia 25, seus fãs após passar mal e ser internado num hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele gravou um vídeo de dentro do hospital e contou que aguarda o resultado dos exames para receber alta:

“Oi pessoal, eu tô passando aqui pra avisar vocês que está tudo bem, foi só um susto, eu já fiz alguns procedimentos de rotina pra averiguar minha saúde. Os médicos já disseram que está tudo certo. Acredito que até amanhã teremos a resposta desses exames para ter alta. Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus”.

De acordo com seus empresários, a agenda de shows do funkeiro já sofreu alterações. Por orientação médica, ele deverá ficar de repouso e aguardar o resultado dos exames.

— Ele passou mal de madrugada e deu entrada no hospital. Agora está fazendo exames médicos e precisou cancelar as apresentações do fim de semana. Nós não sabemos se foi estresse ou se foi algo que ingeriu. Mas ele vai enfrentar uma bateria de exames para diagnosticar — contou Caroline Souza, da A3B Music.

Buchecha tinha shows marcados em São João da Boa Vista, em São Paulo, neste sábado, e cantaria num evento de casamento domingo, no mesmo estado. Em nota, a assessoria de imprensa comunicou sobre o estado de saúde de Buchecha:

“Informamos a todos os fãs e parceiros que o cantor Buchecha, após um mal-estar durante a noite de ontem, está internado para realização de exames. De acordo com o hospital, o cantor deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias. As apresentações que ocorreriam neste fim de semana serão canceladas, e novas apresentações deverão ser agendadas em breve. Para aqueles que já adquiriram os ingressos, lamentamos o ocorrido e pedimos a gentileza de entrarem em contato com a organização do evento para estorno do valor. Agradecemos desde já a atenção e carinho de todos.”

