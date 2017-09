Cantor amazonense relembra momentos marcantes da carreira com show no Teatro Amazonas

O show acontece no dia 16 de setembro, às 20h – Divulgação

O projeto “Tudo Incluso” é um espetáculo musical que comemora os 16 anos de carreira do cantor Luso, desde os primeiros passos como compositor, no início dos anos 2000, em Manaus, até suas conquistas profissionais mais recentes, como o selo Circuito Musical/Universal Music. O espetáculo acontece no próximo sábado (16), as 20h, no Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus.

Durante a apresentação, o público terá a oportunidade de fazer uma viagem sobre toda a trajetória do artista, mostrando suas lutas, seus sentimentos e, principalmente, sua grande força de vontade em realizar um sonho de mostrar ao mundo o talento de um amazonense em meio a tantas dificuldades que o mercado atual apresenta.

Leia também: Luso Neto comemora 15 anos de carreira, no largo

No roteiro, conta-se o trajeto de Luso em 3 partes: “o porto, o voo e o alto”, onde cada uma mostra músicas que marcaram cada fase do cantor e compositor, desde sua descoberta em Manaus até o voo para lugares mais centrais do país.

A realização do espetáculo tem a marca do Governo do Estado do Amazonas e da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) e é produzido pela R.O. Produções, de sua manager Rosane Teixeira e sob a direção de Lívia Mendes.

Serviço:

O que: Show Tudo Incluso;

Quando: 16/09/2017 – a partir das 20h;

Onde: Teatro Amazonas;

Telefones para contato: (92) 982187709 / (11) 970422016 (WhatsApp produção) / (11) 963662421 (WhatsApp)

Com informações da assessoria

Leia mais:

5 cantores amazonenses que estouraram no Brasil

Após um mês, morte de cantor amazonense permanece misteriosa

Cantor amazonense comemora 20 anos de carreira com show no UAI Shopping São José