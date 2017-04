Canto da Peixada é referência em culinária há 43 anos

Há 43 anos, no dia 1º de maio de 1974, inaugurava o restaurante Canto da Peixada, estabelecimento que se tornou referência em Manaus em oferecer o prato que melhor representa a identidade da culinária do Amazonas. O proprietário do local, Aldenor Ernesto de Lima, 79, conta que começou com poucos recursos: 10 mesas pequenas, quarenta cadeiras, um fogão doméstico, um garçom e um freezer emprestado.

Hoje, o estabelecimento conta com uma estrutura e recursos aprimorados. O quadro de pessoal é formado por 20 funcionários e pelo menos 35 freezers são utilizados para a conservação dos peixes. Mas não é em números que o sucesso do restaurante é medido. Até porque não seria possível, já que, segundo o dono do local, são incontáveis os frequentadores até hoje, principalmente no fim de semana. “É um banzeiro”, compara Lima. “Tem dia que tem mais gente e dia que tem menos”, afirma.

Mas os dias já foram ainda mais prósperos. Antes da crise econômica vivenciada pelo país atualmente, o restaurante tinha 15 funcionários a mais, um total de 35. O Canto da Peixada sobreviveu aos altos e baixos da economia ao longo dos anos e conseguiu manter um público fidedigno. “Vários fecharam, mas eu continuo aqui”, destaca Aldenor, que divide a gerência com a esposa Waldemira Farias.

De acordo com ele, que recebe muitos visitantes estrangeiros no restaurante, o turismo no Estado vive um momento crítico. “Os turistas vêm até aqui só para ver o Encontro das Águas e o Teatro Amazonas. Precisamos mostrar as nossas riquezas”, opina. Em matéria de presença ilustre, aliás, a peixaria tem registros significativos. Em 1980, recebeu o então papa, João Paulo II. “Ele saboreou a nossa caldeirada de tucunaré e depois ainda pediu costela de tambaqui”, recorda.

Público

O empresário Celso Tatizana, 54, natural de Presidente Prudente (SP), já veio até o local cinco vezes. “Meu prato favorito é o espeto de tambaqui. Já fui em restaurantes de vários lugares do Brasil, como em Cuiabá (MT) e no Pará, mas nunca vi em outro lugar o que eu experimentei aqui. Com o acompanhamento de baião de dois, farofa e vinagrete fica uma combinação sensacional. Sem falar que o atendimento aqui é ótimo”, destaca.

Cliente desde que o restaurante inaugurou em 1974, o matemático Edmilson da Silveira, 67, prefere a costela tambaqui assada. “A sardinha frita como entrada também é maravilhosa”, recomenda.

Outras opções de entrada presentes no cardápio são bolinhos de pirarucu, pastéis de tambaqui e iscas diversas. A faixa de preços começa em R$ 19, valor do pacu frito. Também é possível experimentar pirarucu grelhado, escabeche de tucunaré e os peixes ainda são servidos em filé e em banda.

Kássio Nunes

EM TEMPO