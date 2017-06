Canto da Mata grava DVD no Teatro Amazonas

A Banda Canto da Mata grava nesta quarta-feira (7), no Teatro Amazonas o seu primeiro DVD. O show, às 20h, celebrará os 23 anos de trajetória da banda que traz na bagagem toadas clássicas do ritmo amazonense. O show contará com as participações especiais de cantores como David Assayag, Arlindo Junior e Felicidade Suzy, além do Balé Folclórico do Amazonas e a Orquestra de Violões do Amazonas. A gravação também terá a participação dos itens do boi-bumbá Caprichoso, sinhazinha e cunhã-poranga.

No repertório, as toadas de maiores sucessos da banda, entre elas ‘Canto da Mata II’, ‘Alegria de Dançar’, ‘Bailado de Bailarina’, ‘Canto Envolvente’, ‘Ritmo Quente’, ‘Boi Altaneiro’, ‘Swuing no Ar’ e ‘Fogo’.

História

O Canto da Mata começou sua trajetória musical em 1994, em Parintins, quando a agremiação Boi-Bumbá Caprichoso necessitava de músicos para a gravação da primeira fita cassete oficial.

Nesse ano, dois grandes cantores fizeram parte da formação da Banda, David Assayag e Arlindo Jr. Em 1995, Maílzon Mendes, Alex Pontes e Aluízio Brasil chegaram para fortalecer a Banda que já gravou seis Cds, sendo em 1997, com Cd “Ritmo Quente”, depois Cd independente “Pensando em Ser Criança”.

Em 2000, Cd “Canto da Mata Ao Vivo”, gravado no Bar do Boi (Sambódromo Manaus), em 2003 gravaram “Estou Feliz vou te Levar” e em 2006, “Novo Encontro”. O 6º Cd da Banda “Canto da Mata” é uma coletânea comemorativa dos 15 anos de história das toadas amazonenses.

A gravação do DVD conta com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A entrada é um pacote ou lata de leite para doação.

Agenda:

Gravação do Dvd Canto da Mata

Quando: 7 de Junho( Quarta-feira) as 20h

Onde: Teatro Amazonas- Avenida Eduardo Ribeiro, Centro

