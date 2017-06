Canto da Mata grava DVD no Teatro Amazonas e celebra carreira

A tradicional banda amazonense de boi-bumbá Canto da Mata comemora 23 anos com a gravação de seu primeiro DVD, no Teatro Amazonas. O show será realizado nesta quarta-feira, 7 de junho, às 20h, e incluirá as toadas clássicas que foram sucesso ao longo da trajetória do grupo.

De acordo com um dos vocalistas, Alex Pontes, a oportunidade estava sendo esperada há algum tempo. “Queremos há um tempo gravar um DVD e não pretendíamos fazer um registro à toa. E gravar num ambiente clássico como o Teatro é ótimo”, declara.

O show tem entrada franca e cunho beneficente. Na ocasião, haverá a arrecadação de leite para doação ao Educandário Gustavo Capanema, localizado na rua Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. “Estamos contando com a boa vontade de todos”, afirma Pontes.

O vocalista destaca ainda que essa apresentação é uma demonstração de gratidão ao povo manauense. “Manaus nos acolheu quando chegamos aqui, em 1994, de Parintins, e queremos agradecer a essas pessoas”, revela. Para ele, a identidade regional da banda é o que a torna querida pelo público. “O fato de não estarmos tocando em nível nacional não nos faz pequenos, muito pelo contrário”.

Alex Pontes acrescenta que a banda cumpriu uma turnê em todos os Estados da Região Norte e agora faz um retorno a Manaus em grande estilo. “O Canto da Mata demonstra vigor e mostra que a nossa cultura não está em crise. Quando adentramos o teatro, sentimos essa energia”, destaca o cantor.

O registro será lançado em formato físico e disponibilizado digitalmente. Segundo Pontes, a diminuição do mercado de CDs e DVDs físicos no país justifica a preferência da banda em investir no mercado digital. “Dados divulgados pela União Brasileira de Compositores mostram que essa queda foi de 43,2% em 2016”, informa.

O projeto contará com as participações especiais de cantores como David Assayag, Arlindo Júnior e Felicidade Suzy, além do Balé Folclórico do Amazonas e a Orquestra de Violões do Amazonas. A gravação também terá a participação dos itens do boi-bumbá Caprichoso, Sinhazinha e Cunhã-Poranga. “Iremos priorizar o repertório autoral da banda”, acrescenta.

Entre os sucessos que serão apresentados no show estão as canções “Canto da Mata II”, “Alegria de Dançar”, “Bailado de Bailarina”, “Canto Envolvente”, “Ritmo Quente”, “Boi Altaneiro”, “Swing no Ar” e “Fogo”.

Leia a reportagem completa na edição impressa do EM TEMPO, que já está nas bancas.

Kássio Nunes

EM TEMPO