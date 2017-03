Canoa vira e homem morre afogado no Tarumã

Um homem, identificado apenas como Ofrânio, 24, morreu afogado no final da manhã deste domingo (5). O incidente aconteceu na comunidade Jefferson Peres, localizada no entorno do ramal do Pau Rosa (Tarumã), Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate do corpo do homem, Ofrânio e mais uma pessoa – um adolescente de 14 anos – estavam em uma canoa, quando se desequilibraram e fizeram com que a embarcação virasse.

Ainda segundo informações da equipe de resgate, o menor nadou até uma árvore, onde aguardou o socorro. Já Ofrânio, por não saber nadar, foi se distanciando do local e se afogou.

Por volta das 12h, uma hora após o ocorrido, os bombeiros encontraram o corpo de Ofrânio e o encaminharam ao Pelotão Fluvial. O mesmo deverá ser levado para o Instituto Médico Legal para o reconhecimento de familiares.

