Cano rompe e água invade estabelecimentos comerciais no Jorge Teixeira

Aproximadamente seis estabelecimentos comercias, situados na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, ficaram completamente alagados após um cano de distribuição de água da Manaus Ambiental estourar por volta das 20h deste sábado (12). Essa não é a primeira vez que o cano se rompe, mas segundo os moradores a água nunca havia atingido os estabelecimentos nos outros rompimentos.

Um dos prejudicados com o problema foi o dono de uma lanchonete, Wilson dos Santos, 27. De acordo com ele, no momento do rompimento do cano, o estabelecimento estava cheio de clientes que, assustados com a invasão da água, saíram sem pagar o que consumiram.

“O meu prejuízo foi muito grande porque na hora que aconteceu esse rompimento estava cheio de gente aqui no lanche. Fiquei sem receber porque o pessoal todo saiu correndo, achando que era o fim do mundo e os meus freezers ainda ficaram praticamente dentro da água”, disse.

Conforme Wilson, além da água, a lanchonete ficou completamente suja de lama. Para não ficar ainda mais no prejuízo, ele precisou improvisar suportes com tijolos para que seus materiais não fossem perdidos.

“O prejuízo financeiro ainda estou avaliando, mas uma equipe da Manaus Ambiental esteve aqui e disse que iria apurar tudo para me ressarcir. Assim eu espero que aconteça”, disse.

A empresaria Gracite das Neves Lima, 42, também ficou bastante prejudicada, sem saber ao certo o prejuízo financeiro total após o incidente. Ela conta que perdeu boa parte dos materiais que vende em uma loja de material de construção. No momento do rompimento do cano, ela não estava na loja e foi avisada pelos vizinhos.

“Eu estava em casa quando me ligaram para avisar o que tinha acontecido. Vim imediatamente, mas a água e a lama já tinham tomando conta de tudo. Uma equipe da Manaus Ambiental disse que ia contabilizar o meu prejuízo e prometeu que até 15 dias iria me ressarcir”, contou.

O rompimento do cano também afetou uma igreja evangélica. De acordo com o pastor Jenivaldo Ferreira Lima, 40, além do local ficar todo alagado, o púlpito de madeira e diversos compensados que seriam usados em uma reforma ficaram danificados.

“O nosso púlpito que é de madeira está todo molhado e ficou danificado. Ainda estamos vendo o prejuízo, mas até agora não fomos procurados por ninguém da Manaus Ambiental para verificar o dano causado”, afirmou.

A reportagem esteve no local onde o rompimento aconteceu e constatou que equipes da Manaus Ambiental trabalhavam no local. A avenida onde o rompimento ocorreu é uma das principais do bairro Jorge Teixeira e teve o trânsito desviado durante toda a manhã deste domingo. A Manaus Ambiental foi procurada para falar da situação, mas não enviou nenhuma resposta até a publicação desta matéria.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO