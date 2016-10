Cano estoura e vazamento forma ‘chafariz’ em via pública no Centro de Manaus

Um cano de uma rede de abastecimento estourou e jorrou água limpa durante a tarde e a noite desta quinta-feira (6), na rua Ferreira Pena, esquina com avenida Ayrão, no Centro de Manaus. Os moradores do bairro acionaram equipes da Manaus Ambiental – que foram ao local, mas não resolveram o problema.

Um buraco foi aberto por técnicos da Manaus Ambiental e era possível ver a água jorrando e sendo desperdiçada. A concessionária, segundo a moradora Socorro Rodrigues, de 50 anos, ficou de fazer a troca do cano nesta sexta-feira (7). A professora informou ainda que o problema iniciou com apenas um pequeno vazamento de água em frente da casa onde mora, mas acabou desencadeando o estouro do cano.

“Eu já havia acionado a Manaus Ambiental após a minha filha estacionar o carro e perceber a água na frente da garagem. Eles vieram aqui, abriram um buraco e não resolveram o problema. Durante a tarde só ouvimos o barulho do cano quebrando e a água está vazando sem parar”.

A reportagem entrou em contato com a concessionária para saber sobre os reparos na tubulação do local e se o abastecimento de água na área será interrompido, mas não obtivemos sucesso.

Por equipe EM TEMPO online