Candidatura de Marcelo Ramos é anunciada e PR planeja coligação

A pré-candidatura de Marcelo Ramos ao governo do Estado foi anunciada pelo Partido da República (PR), neste sábado (13), durante encontro com políticos eleitos, representantes municipais e filiados da sigla, que foi realizado no auditório Berlamino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento contou com todos os prefeitos e autoridades da sigla. O partido agora busca apoio de outros grupos políticos para criar uma coligação e gerar força para a campanha.

O anúncio aconteceu após Marcelo se reunir, na semana passada, com o presidente regional do PR, o deputado federal Alfredo Nascimento, e o presidente nacional da legenda, Antônio Carlos Rodrigues, em Brasília, para apresentar o atual cenário político no Amazonas.

Ao EM TEMPO, Marcelo informou que toda a liderança do partido está conversando para unir forças políticas, tanto na capital quanto no interior do Estado, para viabilizar financeiramente uma campanha que ao ver do parlamentar será muito árdua, devido ao curto prazo.

“A tarefa a partir daqui será fazer com que essa candidatura represente um arco de alianças vitoriosas. Iremos buscar criar as condições para que essa candidatura seja viável, até porque o momento é para pensar em uma estabilidade e numa transição segura, para que o Amazonas possa tomar um caminho de retomada do desenvolvimento”, disse Marcelo.

Até a publicação desta matéria, o partido ainda não tinha definido quem seria o vice de Marcelo Ramos.

Apoio ao candidato

De acordo com o presidente regional do PR, deputado Alfredo Nascimento, conversas estão sendo feitas em busca de apoio de outros partidos, principalmente para alcançar as intenções de voto no interior do Estado.

“O partido tem um bom candidato, que é líder das intensões de voto na capital, mas sabemos que precisa agregar pessoas no interior para aumentar a possibilidade de ganhar essa eleição. Teremos pouco tempo nessa campanha, por isso estamos conversando com muita gente”, disse Nascimento.

Daniel Landazuri

EM TEMPO