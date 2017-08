Candidatos usam estratégias para atrair os que deixaram de votar

Radiante com o desempenho, Amazonino afirma que apoio tem que ser voluntário – Janailton Falcão

Menos de 24 horas após finalizado o primeiro turno, os candidatos Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB), que disputam a segunda fase das eleições, já colocaram o bloco na rua na busca dos mais de 500 mil eleitores que deixaram de votar, além dos indecisos e dos votos dos sete adversários

que disputaram a eleição.

A postura de ambos até o momento é a mesma do primeiro turno. Amazonino declara que “o amor faz a diferença nesta reta final”. Do outro lado, Braga já adiantou que vai atrás de apoios para se fortalecer eleitoralmente nessa fase.

Nas redes sociais, Amazonino também aposta em mostrar uma personalidade de quem é “gente como a gente”, com postagem que lembram o cotidiano amazônico e frases como: “12h é hora da broca”, que é um meio de aproximar a realidade dele com a do eleitor.

Braga e Ramos reforçaram e buscam capitalizar mais alianças neste 2º turno – Ione Moreno

Outro fato de aproximação entre candidato e o cidadão amazonense foi um vídeo publicado na manhã de ontem, que mostra eleitores dançando e cantando o jingle de Amazonino, que apresenta as propostas dele de uma maneira mais descontraída, onde cada pessoa canta “O Negão voltou e com ele estou”.

Já Eduardo Braga, tem como objetivo atingir os eleitores que não votaram ou votaram em branco no primeiro turno. Além disso, ele também pretende agilidade nos trabalhos se for eleito o futuro

governador do Amazonas.

“O cidadão amazonense não tem tempo para esperar. Quem está desempregado não tem tempo para esperar, e é por conta disso que estamos mostrando nossas propostas durante a campanha, para o eleitor saber o que eu e o Marcelo iremos fazer se eleitos. Pois não temos tempo a perder e precisamos renovar o Amazonas”, disse o candidato, em sua página no Facebook.

