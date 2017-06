Candidatos se ‘aliançam’ contra o uso do caixa 2

Jardel foi o último candidato a entrar no Pleito

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (Sindjor-AM) foi o local em comum na agenda dos candidatos Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB), Marcelo Serafim (PSB) e Wilker Barreto (PHS), na manhã desta segunda-feira (26),onde estiveram, todos juntos, para assinar uma carta-compromisso, contra o uso do caixa 2 durante a campanha eleitoral.

Antes de cada assinatura, os candidatos aproveitaram para externar seus posicionamentos políticos sobre a importância do comitê em período eleitoral. Marcelo Serafim, que foi o primeiro a assinar o termo de responsabilidade, destacou que o documento “teria o poder de fazer o candidato se sentir, no mínimo, constrangido antes de cometer qualquer delito”.

Em seguida, Wilker Barreto destacou a questão financeira do Estado, apontando que o futuro governante do Amazonas terá poucos dias para se comunicar com a Assembleia Legislativa e organizar o orçamento estadual.

“A corrupção causa e tem causado a morte do setor público, gerando uma crise sem fim. E para sair destes infinitos problemas e diminuir a crise, você diminui os gastos ou aumenta os impostos. Diante disso, acredito que movimentos como este do comitê, contra o caixa dois, são fundamentais para o engrandecimento do Estado e a defesa do orçamento político”, ressaltou o candidato.

Pouco depois, às 11h15, quem tomou conta do discurso foi o candidato Eduardo Braga, que afirmou que acredita que as investigações são benéficas para um trajeto positivo no meio político.

“Estamos vivendo um novo momento e o Brasil está mudando por meio da Lava Jato, que está mudando a política brasileira. Eu apoio as investigações e acho que deve ser investigado mesmo, pois tudo tem que ser muito esclarecido para a sociedade. Não podemos ter citações sem provas, sem nenhuma materialidade. Diante disso, espero poder fazer uma campanha limpa”, disse Braga, que estava acompanhado de seu vice, Marcelo Ramos (PR).

O candidato aproveitou o momento para declarar seu posicionamento na votação do projeto da reforma trabalhista, que acontece nesta terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. “Quero adiantar que, pela terceira vez seguida, estarei votando contra a reforma trabalhista na comissão, e pela terceira vez, no plenário do Senado, que deve ocorrer na semana que vem, pois acredito que esta mudança não será benéfica para o trabalhador brasileiro, assim como a reforma da Previdência”, declarou.

Para exemplificar seu discurso, Braga citou o caso dos pescadores que, durante seis meses do ano, são proibidos de trabalhar. “Então, 25 anos de contribuição se tornam 50. O pescador já deveria começar a trabalhar no útero da mãe se ele quiser ter, algum dia, uma aposentadoria. É lógico que isso está errado, e por conta disso que sou contra essa medida”, ressaltou.

Encontro inusitado

Enquanto Eduardo Braga falava, o candidato do PDT, Amazonino Mendes, chegou e acompanhou o discurso de seu adversário político. Em seguida, ambos se cumprimentaram e o pedetista não perdeu a oportunidade de declarar seu posicionamento a favor da reforma, mas com algumas restrições.

Principais adversários no pleito, Amazonino Mendes e Eduardo Braga tiveram um encontro amistoso, no Sindicato

O encontro ocorreu de maneira inusitada, já que tanto Braga quanto Amazonino haviam marcado horários diferentes para a assinatura da carta-compromisso. Porém, com o pronunciamento dos demais candidatos, a reunião se estendeu e ocasionou na coincidência de horários na agenda de ambos.

Por volta de 12h05, Amazonino Mendes assinou a carta de responsabilidade do comitê e afirmou que o termo de responsabilidade é válido para apresentar à sociedade práticas que não devem ser realizadas para a queda do país no setor financeiro.

“A legislação proíbe. Nenhum de nós pode cometer corrupção e, isso tudo, independentemente da assinatura do ato, válido pela liturgia, mas pela lembrança da sociedade de que não se deve ter determinadas práticas que infernizam o país no meio político”.

De última hora

Nono candidato à disputa eleitoral, o cabeleireiro Jardel Nogueira e sua vice, Fabiana Campos, ambos do PPL, somente puderam comparecer à sede do sindicato ontem à tarde para assinar o termo de compromisso.

Ao chegar ao local, Jardel afirmou que vai surpreender nessa eleição como uma alternativa de voto ao eleitor, principalmente, por conta da crise de representatividade política dos “famosos medalhões”, que lhe garantirá o voto de protesto.

Ajuda da população

O presidente da Comissão de Ética e Reforma Política da OAB-AM, Carlos Santiago, destacou que a presença da população será fundamental para a investigação dos candidatos e de possíveis delitos, isso porque será disponibilizado um telefone apenas para receber denúncias por parte dos populares.

“Estaremos contando com a ajuda da população com gravação de vídeos, fotografias e demais elementos que sejam úteis no meio investigativo. Quem notar alguma irregularidade, pode enviar a documentação para o número 9 9977-9680”.

As redes sociais e os aplicativos do TRE-AM e TSE também poderão ser um meio de formalizar as denúncias, disse Santiago.

O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 no Amazonas é fruto da união entre representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amazonas, Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do Amazonas, com o apoio de outras entidades e sindicatos populares.